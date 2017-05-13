Прокуратура Украины назвала обстрел Авдеевки терактом

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Прокуратура квалифицировала обстрел Авдеевки в Донецкой области, в результате которого погибли четверо мирных жителей, как теракт, сообщила в субботу пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы вечером в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области, четыре человека погибли и еще один пострадал. В свою очередь представитель министерства обороны ДНР заявил, что украинские силовики обстреливают Авдеевку, чтобы дискредитировать ополченцев.

"Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

По ее данным, мирные жители погибли в результате попадания снаряда во двор дома по улице Сапронова. Личности погибших устанавливаются, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.