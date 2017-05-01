Митинг в честь Первомая собрал в Киеве около тысячи человек
12:5001.05.2017
(обновлено: 12:51 01.05.2017)
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КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Около тысячи человек митингуют возле арки Дружбы народов в центре Киева по случаю Дня международной солидарности трудящихся, сообщает в понедельник телеканал "112 Украина" со ссылкой на своего корреспондента.
"Возле арки Дружбы народов проходит митинг с участием около тысячи человек. Начали они свою акцию возле Мариинского парка, там у них была точка сбора. И организованной колонной они пришли сюда", — сообщает телеканал.
Телеканал сообщил, что полиция усилила охрану общественного порядка в центре столицы. Движение автотранспорта в центральной части Киева временно перекрыто. Митинг проходит спокойно, без нарушений общественного порядка.
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