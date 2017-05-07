В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранили ополченца

ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Один ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики ранен за минувшие сутки при обстреле со стороны украинских силовиков, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ один военнослужащий ДНР получил ранение", — сказал он.

По словам Басурина, украинские силовики выпустили за сутки более 230 мин и снарядов по территории ДНР.

"На донецком направлении артиллерийские и минометные расчеты… выпустили по территории республики девять 122-миллиметровых снарядов и 212 мин калибром 82 и 120 миллиметра. На горловском направлении противник вел огонь в направлении Зайцево и Красного Партизана", — отметил он.

Басурин заявил также, что на юге ДНР зафиксированы нарушения с применением тяжёлой бронетехники. "Мы продолжаем фиксировать применение противником танкового вооружения на мариупольском направлении. За минувшие сутки… противник выпустил по Саханке десять танковых выстрелов и пять управляемых противотанковых ракет. Кроме этого, по районам Коминтерново и Ленинское велся огонь из ручных, автоматических гранатометов и стрелкового вооружения", — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР.