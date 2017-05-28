ВСУ открыли артиллерийский огонь по территории ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллеристских орудий территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 152 и 122-мм, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — заявляют в Народной милиции.
"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, зафиксировали 49 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили восемь военных.
По информации силовиков, под обстрелами оказались опорные пункты возле населенных пунктов Павлополь, Широкино, Гнутово, Докучаевск, Авдеевка, Зайцево и так далее. Огонь велся из минометов, стрелкового оружия, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрелов за сутки были ранены восемь украинских силовиков.