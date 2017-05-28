ВСУ открыли артиллерийский огонь по территории ЛНР, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (216)

ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллеристских орудий территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 152 и 122-мм, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — заявляют в Народной милиции.

По словам собеседника агентства, артобстрелы зафиксированы со стороны подконтрольных украинским силовикам Светлодарского и Луганского в район Калиновки и Лозового. Сообщается также о гранатометных обстрелах в минувшие сутки районов населенных пунктов Красный Яр и Лозовое. Всего по территории республики было выпущено 199 снарядов, в том числе 34 артиллеристских.

"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, зафиксировали 49 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили восемь военных.

"Бандформирования 49 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, неоднократно используя тяжелое артиллерийское вооружение", — сообщает пресс-центр военной операции украинских силовиков в Facebook.

По информации силовиков, под обстрелами оказались опорные пункты возле населенных пунктов Павлополь, Широкино, Гнутово, Докучаевск, Авдеевка, Зайцево и так далее. Огонь велся из минометов, стрелкового оружия, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов за сутки были ранены восемь украинских силовиков.