В Киеве заявили о ранении двух силовиков в Донбассе

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Погибших среди украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки нет, ранения получили два военных, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения", — сказал он.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.