В Киеве заявили о ранении двух силовиков в Донбассе

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Погибших среди украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки нет, ранения получили два военных, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.