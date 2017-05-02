Силовики обстреляли школу и газопровод, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Школа, газопровод, семь домов и других строений повреждены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил во вторник представитель министерства обороны ДНР.

"В результате обстрела поселка Трудовские на окраине Донецка повреждено здание школы, газопровод и четыре строения, включая дома и хозяйственные постройки. В поселке Зайцево на окраине Горловки повреждено два дома, один из них сгорел. Также в поселке Яковлевка сгорел один дом. Все это в результате обстрелов за минувшие сутки", — сообщил представитель ведомства журналистам.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.