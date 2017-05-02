В ДНР обвинили Киев в нагнетании обстановки в Донбассе

ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин обвинил Киев в нагнетании обстановки в Донбассе к началу переговоров в Сочи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

В среду Путин и Меркель начали переговоры, на которых планируется обсудить ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Ранее в Минобороны ДНР заявили о 50 нарушениях режима прекращения огня за сутки. В результате обстрелов пострадало три мирных жителя, повреждено более 10 домов и школа.

"Мы связываем это с приездом канцлера ФРГ… она все время обвиняет Российскую Федерацию и нас, что мы не выполняем минские соглашения. Да, за последнее время количество пострадавших увеличилось, плюс по домам начали попадать. Думаю, это связано именно с этим", — сказал Басурин журналистам во вторник.

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