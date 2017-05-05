Силовики трижды за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.
По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново и Фрунзе. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено более 210 снарядов.
"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.
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