Силовики трижды за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (26)

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.

"За сутки украинские силовики 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив БМП-2, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново и Фрунзе. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено более 210 снарядов.

"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.

Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>