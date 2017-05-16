Число пострадавших из-за конфликта в Донбассе мирных жителей снизилось

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) отмечает снижение в апреле количества пострадавших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

"В апреле было зарегистрировано небольшое снижение числа пострадавших среди мирного населения в результате конфликта: сообщается о 66 жертвах (13 убитых и 53 раненых) по сравнению с 71 жертвой в марте", — говорится в отчете управления, опубликованном в понедельник.

Кроме того УКГВ сообщает о сохранении риска прекращения энерго- и водоснабжения на территориях как подконтрольных, так и неподконтрольных Киеву.

УКГВ также сообщает, что за период март-апрель 2017 года в результате бесприцельного артобстрела был нанесен ущерб восьми образовательным учреждениям в населенных пунктах Авдеевка, Марьинка, Докучаевск, Торецк и Коммунаровка. С начала этого года тысячи школьников лишились доступа к образованию.

По данным ООН, с начала конфликта на востоке Украины погибло 9,6 тысячи человек, еще 22,4 тысячи человек получили ранения. По оценке УКГВ, в текущем году в различной гуманитарной поддержке нуждаются 3,8 миллиона человек.

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также складывалась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.