В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 28 апр — РИА Новости. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе не состоялось по вине украинской стороны, заявил журналистам и.о.начальника управления НМ ЛНР Михаил Филиппоненко.
Он уточнил, что со стороны ЛНР были выполнены все требования по подготовке к разводу и была запущена ракета о готовности к разведению.
"На данный момент мы наблюдаем что украинская сторона не собирается (разводить силы на данном участке — ред), и это подтверждает миссия ОБСЕ через наблюдателя на той стороне",- пояснил спикер.