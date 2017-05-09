Руководство Украины возложило цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной славы в Киеве, трансляцию мероприятия показывали в эфире украинских телеканалов во вторник.
В возложении цветов также приняли участие премьер страны Владимир Гройсман и члены кабинета министров, мэр Киева Виталий Кличко, а также представители церквей, действующих на Украине.
Память погибших во Второй мировой войне почтили минутой молчания.
Украина без особой торжественности отпразднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией: в этот день не запланировано ни традиционного военного парада, ни праздничного салюта. Официальные мероприятия ограничатся возложением цветов к могиле Неизвестного солдата и принятием присяги новобранцами украинской армии.
В этом году основные локации украинской столицы, где традиционно проводятся различные праздничные мероприятия, заняты объектами "Евровидения". К тому же первый полуфинал фестиваля пришелся как раз на 9 мая.