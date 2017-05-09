Руководство Украины возложило цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве

Местные жительницы возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в парке Вечной славы в Киеве. Архивное фото

Местные жительницы возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в парке Вечной славы в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной славы в Киеве, трансляцию мероприятия показывали в эфире украинских телеканалов во вторник.

Украина во вторник празднует День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В возложении цветов также приняли участие премьер страны Владимир Гройсман и члены кабинета министров, мэр Киева Виталий Кличко, а также представители церквей, действующих на Украине.

Память погибших во Второй мировой войне почтили минутой молчания.

Сразу после этого глава государства на территории национального музея истории Украины во Второй мировой войне примет участие в принятии присяги новобранцами отдельного президентского полка и 101-й отдельной бригады охраны Генштаба вооруженных сил страны.

Украина без особой торжественности отпразднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией: в этот день не запланировано ни традиционного военного парада, ни праздничного салюта. Официальные мероприятия ограничатся возложением цветов к могиле Неизвестного солдата и принятием присяги новобранцами украинской армии.

В этом году основные локации украинской столицы, где традиционно проводятся различные праздничные мероприятия, заняты объектами "Евровидения". К тому же первый полуфинал фестиваля пришелся как раз на 9 мая.