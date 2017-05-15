На Украине заявили о подготовке акций по дискредитации Порошенко

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Клюев и Владимир Олейник организовали в Киеве ряд протестных акций, направленных на дискредитацию президента страны Петра Порошенко, заявил в понедельник глава Службы безопасности страны Василий Грицак.

"Бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Клюев и Владимир Олейник, а также лидеры так называемого "антимайдана" (Александр) Зинченко и (Юрий) Кот. Указанными лицами были привлечены несколько граждан Украины по организации мероприятий по дискредитации президента Украины Петра Порошенко", — заявил Грицак на пресс-конференции.

По его словам, бывшие депутаты организовали ряд протестных акций возле магазинов кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит Порошенко. Грицак заявил, что правоохранители задержали некоторых участников протестов, сейчас они дают показания. При этом он не уточнил, когда проходили эти акции.