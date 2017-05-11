Гройсман потребовал провести тщательное расследование столкновений в Днепре

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман потребовал провести всестороннее, полное расследование столкновений в Днепре на 9 мая, привлечь к ответственности всех виновных.
"То, что произошло в Днепре, абсолютно недопустимо. Провокация, которая произошла, должна найти полную оценку. Руководство нацполиции и МВД Украины приняли быстрые кадровые решения, но это только начало. Нам нужно завершить расследование. Нужно, чтобы понесли наказание все виновные, нужно чтобы каждый работник полиции и других служб проанализировали, что произошло, и нужно сделать так, чтобы в следующий раз таких провокаций не было", — сказал Гройсман на заседании правительства в четверг.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование по действиям полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.