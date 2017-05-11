Гройсман потребовал провести тщательное расследование столкновений в Днепре

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман потребовал провести всестороннее, полное расследование столкновений в Днепре на 9 мая, привлечь к ответственности всех виновных.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

"То, что произошло в Днепре, абсолютно недопустимо. Провокация, которая произошла, должна найти полную оценку. Руководство нацполиции и МВД Украины приняли быстрые кадровые решения, но это только начало. Нам нужно завершить расследование. Нужно, чтобы понесли наказание все виновные, нужно чтобы каждый работник полиции и других служб проанализировали, что произошло, и нужно сделать так, чтобы в следующий раз таких провокаций не было", — сказал Гройсман на заседании правительства в четверг.

Премьер также потребовал идентифицировать всех людей, которые провоцировали столкновения в городе и "отправить их за решетку". При этом Гройсман отметил, что 9 мая является трагической датой, в эти дни "с моральной точки зрения не допустимы любые провокации".

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование по действиям полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.