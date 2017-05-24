В Горловке и пригороде Ясиноватой при обстреле повреждены три дома

ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Три дома получили повреждения в донецкой Горловке и пригороде Ясиноватой в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в среду в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.