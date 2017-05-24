В ЛНР расценивают прекращение поставок воды со стороны Киева как геноцид

ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Прекращение поставок воды с территорий, подконтрольных официальному Киеву, в самопровозглашенную Луганскую народную республику можно расценивать как геноцид населения, заявил журналистам директор ГУП ЛНР "Лугансквода" Александр Авершин.
"На сегодня отсутствует механизм по оплате. В связи с этим мы не можем своевременно рассчитываться. Отключение воды, проводимое украинской стороной, может расцениваться как геноцид населения республики", — рассказал Авершин.
"В связи с прекращением подачи воды наблюдается определенный дефицит в городах Стаханов, Брянка, Первомайск, поэтому в этих городах на сегодняшний день введен график подачи воды", — рассказал директор предприятия.
По его словам, с повышением температуры ситуация будет ухудшаться, так как существующий дефицит воды пополнять неоткуда.
"Разработаны определенные мероприятия, которые требуют существенных финансовых затрат. На сегодняшний день эти мероприятия рассматриваются и далее будут выполняться. Однако срок выполнения данных мероприятий — полтора-два года", — отметил Авершин.
Он уточнил, что ЛНР оплатила воду в январе и феврале 2017 года. Директор ГУП "Лугансквода" добавил, что пока результатов от переговоров в Минске по данному вопросу нет.