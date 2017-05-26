Три населенных пункта в Луганской области остались без воды

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости. Три населенных пункта на подконтрольной Киеву территории Луганской области частично остались без воды после отключения водоснабжения "Попаснянским водоканалом", сообщил генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай.

По данным пресс-службы ГУП "Лугансквода", 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в самопровозглашенную ЛНР с Западной фильтровальной станции. На следующий день подача воды прекратилась полностью. Кроме того, замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки на водоводе. По его словам, у предприятия также сформировались большие долги из-за неплатежей за потребленную воду потребителями из ЛНР.

"Без воды остались частично город Попасная, Золотое и Горское", — сообщил Грицай в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".

Он добавил, что вода в эти населенные пункты поставлялась "Попаснянским водоканалом", который прекратил поставки из-за больших долгов перед "Луганским энергетическим объединением". Грицай сообщил, что сумма задолженности на сегодня составляет 145 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов).

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.