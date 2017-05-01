В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (238)

Многоквартирный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрелов. 22 марта 2017

Многоквартирный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрелов. 22 марта 2017

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, обстреляв при этом 18 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 18 населенных пунктов республики, к которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщил представитель ведомства.

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