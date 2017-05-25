В Раде заявили, что Киев готов к компромиссу для освобождения военнопленных

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Украина готова к "широкому компромиссу" ради освобождения пленных, в частности к помилованию несколько сотен человек, если это позволит украинское законодательство, заявила в четверг вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Накануне полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов после переговоров в Минске заявил, что Киев срывает начало процесса обмена пленными в Донбассе, он считает, что не дает возможности реализовать обмен по принципу "всех на всех" не подписанный президентом Украины закон об амнистии участников конфликта.

"Украинская сторона готова к самому широкому компромиссу ради освобождения заложников. Мы готовы помиловать там, где это разрешает украинское законодательство, несколько сотен лиц, чтобы передать их в рамках процедуры освобождения ради освобождения украинских заложников, но никогда Украина не согласится на шантаж", — заявила Геращенко, выступая в Раде.

По ее словам, киевская сторона намерена в четверг вновь передать список ОБСЕ из 128 граждан Украины, которые, по мнению Киева, должны быть освобождены. "Мы сегодня вновь передадим этот список с требованием, чтобы нам предоставили полную информацию, где эти люди, какова их судьба, и включили в список на освобождение", — добавила вице-спикер.

Она также предложила Верховной раде совместно с общественными организациями направить совместную позицию к ОБСЕ, где указать, что Киев закончил процедуру верификации в соответствии со стандартами международного гуманитарного права и украинского законодательства.

Ранее Геращенко заявила, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось договориться о верификации списка пленных, находящихся на подконтрольной Киеву территории.