Пушилин прокомментировал запрет российских сайтов на Украине

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Запрет Киевом доступа к российским соцсетям и интернет-ресурсам превращает Украину в тоталитарное государство, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.
"Украина давно делает неконструктивные, нелогичные поступки. Это связано и с введением запрета на соцсети, на бухгалтерскую программу "1С". По сути, она (Украина — ред.) становится тоталитарным государством, неевропейским", — сказал Пушилин журналистам.
Он также прокомментировал введение Киевом санкций в отношении него. "Меня санкции перестали пугать еще в апреле 2014 года. Если Украина против этого человека, значит, он совсем не плохой. Я так сужу по остальным коллегам из этого (санкционного — ред.) списка", — добавил Пушилин.