Пушилин прокомментировал запрет российских сайтов на Украине

ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Запрет Киевом доступа к российским соцсетям и интернет-ресурсам превращает Украину в тоталитарное государство, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

Во вторник был обнародован указ президента Украины, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении санкций против физических и юридических лиц РФ. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний"1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ вступил в силу в среду, 17 мая.

"Украина давно делает неконструктивные, нелогичные поступки. Это связано и с введением запрета на соцсети, на бухгалтерскую программу "1С". По сути, она (Украина — ред.) становится тоталитарным государством, неевропейским", — сказал Пушилин журналистам.

Он также прокомментировал введение Киевом санкций в отношении него. "Меня санкции перестали пугать еще в апреле 2014 года. Если Украина против этого человека, значит, он совсем не плохой. Я так сужу по остальным коллегам из этого (санкционного — ред.) списка", — добавил Пушилин.