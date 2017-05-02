Путин: киевские власти сами отделяют Донбасс от Украины посредством блокады

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая – РИА Новости. Донбасс от Украины никто не отделял, это делают с помощью блокады сами украинские власти, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается событий на юго-востоке Украины, это результат государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве – первое. Второе – эти территории никто не отделял, их отделяют сами украинские власти, организуя всевозможного вида блокады", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Российский лидер отметил, что РФ до сих пор поставляет значительное количество товаров, в частности, энергетических, для украинской промышленности.

"Но это именно украинские власти организовали блокаду этих территорий. Там никто не вводил рубль в качестве альтернативной валюты, просто киевские власти по сути изъяли из оборота национальную украинскую валюту гривну. И в этих республиках, на этих территориях ничего не оставалось людям делать, как ввести какие-то альтернативы. Они объявили о том, что там возможно хождение почти всех валют, в том числе и российского рубля", — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что "имея особые хозяйственные связи, он (рубль), конечно, доминирует".