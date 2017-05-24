МЭРТ Украины считает падение промпроизводства реакцией на блокаду Донбасса

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Падение промпроизводства по итогам апреля на Украине является реакцией промышленности на блокаду востока страны, сообщает в среду пресс-служба минэкономразвития Украины.

"Падение промышленного производства, которое по итогам апреля сократилось на 6,1% относительно апреля 2016 года, является результатом высокой чувствительности промышленности Украины к блокированию грузовых перевозок на востоке страны, которое началось в конце января текущего года", — говорится в сообщении МЭРТ.

Ведомство отмечает, что уже не первый месяц подряд промышленное производство демонстрирует падение — в апреле до 6,1%, в марте — 2,7%.

"Как и ожидалось, это отражает высокую чувствительность промышленности в краткосрочном периоде к решению по блокированию грузовых перевозок на востоке страны. В частности, в апреле углубилось падение в энергетическом секторе промышленности и в горно-металлургическом комплексе. Сезонно скорректированное падение составляло в апреле к марту 1,7%", — сообщает МЭРТ.

Также, по данным министерства, сокращение в производстве электроэнергии в результате продления чрезвычайных мер на рынке электроэнергии (временная остановка отдельных ТЭС и ТЭЦ) имело "мультипликативный негативный эффект на все отрасли промышленности".

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ранее одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса после того, как власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.