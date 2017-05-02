Медведчук не верит, что Киев хочет завершить расследование событий в Одессе

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Объективного и беспристрастного расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда в ходе столкновений в городе украинские радикалы убили 48 человек, ждать не приходится, власти Украины не заинтересованы в установлении истины, считает лидер движения "Украинский выбор — Право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.

"Результатов расследования, которых ждут не только на Украине, но и во всем мире, до сих пор нет. Отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии только усиливает сомнения в том, что власть заинтересована в установлении истины", — говорится в статье Медведчука на сайте его движения.

Медведчук отметил, что ни возмущение украинской общественности, ни критика международных организаций не заставили власть довести расследование до логического завершения. По его словам, несмотря на широчайший общественный резонанс, судебные заседания по-прежнему переносятся, радикалы оказывают давление на суд, самоотводы судей продолжаются, а начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что многие улики по делу 2 мая 2014 года потеряны.

"При таком подходе власти объективного и беспристрастного расследования ждать не приходится", — считает Медведчук.