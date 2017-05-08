Минобороны ДНР: ВСУ более 40 раз нарушили режим прекращения огня за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (51)

Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области украинскими силовиками. Архивное фото

Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 12 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщил журналистам представитель минобороны ДНР.

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