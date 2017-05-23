Минобороны ДНР отвергло обвинения Киева в обстреле Авдеевки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (165)

Женщина проходит мимо разрушенного жилого дома в Авдеевке, Украина. Архивное фото

Женщина проходит мимо разрушенного жилого дома в Авдеевке, Украина. Архивное фото

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Минобороны ДНР назвало заявление Киева об обстреле Авдеевки провокацией, попыткой обвинить ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики в срыве минских соглашений.

Ранее во вторник начальник управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил об обстреле подконтрольной Киеву Авдеевки из РСЗО "Град" и ранении мирного жителя.

"Очередная провокация силовиков накануне встречи контактной группы в Минске, направленная на обвинение ДНР в срыве минских договоренностей", — сказали в Минобороны ДНР.

В ведомстве не исключают и попытки Киева таким образом оправдать обстрелы с позиций силовиков из РСЗО "Град" территории республики в понедельник вечером.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силовики выпустили в понедельник вечером по территори аэропорта Донецка 20 снарядов РСЗО "Град".