В ЛНР назвали офицеров ВСУ, подозреваемых в организации подрыва машины ОБСЕ

Место возле села Пришиб Славяносербского района Луганской народной республики, где 23 апреля 2017 года подорвался на мине автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото

Место возле села Пришиб Славяносербского района Луганской народной республики, где 23 апреля 2017 года подорвался на мине автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко перечислил в пятницу фамилии командиров армии Украины, которые, по данным оборонного ведомства, причастны к подрыву машины СММ ОБСЕ.

"В настоящее время продолжается сбор доказательной базы для возбуждения ряда уголовных дел в отношении командующего ОТГ "Луганск" полковника Ромигайло, командира 8 полка сил специальных операций (ВСУ — ред.) полковника Нечаева, командира 14 бригады полковника Жакун, командира 53 бригады полковника Водолазского", — заявил Марочко на брифинге.

По данным оборонного ведомства, именно эти командиры отдавали приказы своим подчиненным о подготовке и совершении 23 апреля 2017 года подрыва экипажа СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Пришиб, обстрел 7 мая 2017 года мирного населения поселка Фрунзе, а также на обстрелы из запрещенных минскими договоренностями вооружений населенных пунктов Калиновка, Логвиново, Калиново, Веселогоровка, Первомайск, Сокольники, Желобок, Красный Яр.

"Вся доказательная база против военных преступников украинских силовых структур будет использована, в том числе, в международных судах", — подчеркнул спикер.

Марочко уточнил, что, по разведданным, на данный момент командование ВСУ продолжает подготовку диверсий на территории ЛНР, в том числе на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения "для запугивания мирного населения и подрыва экономики республики".

"Могу заверить, что ни одно преступление, совершенное украинскими силовиками против мирного населения, не останется безнаказанным. А все провокации и диверсии, спланированные и проведенные украинскими ДРГ, будут приравниваться к "террористическому акту", — заявил спикер.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.