В ЛНР назвали офицеров ВСУ, подозреваемых в организации подрыва машины ОБСЕ

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко перечислил в пятницу фамилии командиров армии Украины, которые, по данным оборонного ведомства, причастны к подрыву машины СММ ОБСЕ.
"В настоящее время продолжается сбор доказательной базы для возбуждения ряда уголовных дел в отношении командующего ОТГ "Луганск" полковника Ромигайло, командира 8 полка сил специальных операций (ВСУ — ред.) полковника Нечаева, командира 14 бригады полковника Жакун, командира 53 бригады полковника Водолазского", — заявил Марочко на брифинге.
По данным оборонного ведомства, именно эти командиры отдавали приказы своим подчиненным о подготовке и совершении 23 апреля 2017 года подрыва экипажа СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Пришиб, обстрел 7 мая 2017 года мирного населения поселка Фрунзе, а также на обстрелы из запрещенных минскими договоренностями вооружений населенных пунктов Калиновка, Логвиново, Калиново, Веселогоровка, Первомайск, Сокольники, Желобок, Красный Яр.
"Вся доказательная база против военных преступников украинских силовых структур будет использована, в том числе, в международных судах", — подчеркнул спикер.
Марочко уточнил, что, по разведданным, на данный момент командование ВСУ продолжает подготовку диверсий на территории ЛНР, в том числе на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения "для запугивания мирного населения и подрыва экономики республики".
"Могу заверить, что ни одно преступление, совершенное украинскими силовиками против мирного населения, не останется безнаказанным. А все провокации и диверсии, спланированные и проведенные украинскими ДРГ, будут приравниваться к "террористическому акту", — заявил спикер.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.