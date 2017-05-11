В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Красный Яр, Желобок, Калиновка, Калиново и Фрунзе. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено более 220 снарядов.
"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 37 раз открывали огонь по их позициям, один военный получил ранения, сообщает пресс-центр военной операции.
"За минувшие сутки зафиксировано 37 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины… Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.
Сообщается, что на донецком направлении под огонь минометов калибром 82 миллиметра, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия попали опорные пункты силовиков в Зайцево. Как отмечается, позиции силовиков вблизи Троицкого обстреливались из вооружения боевой машины пехоты, а позиции в районе населенного пункта Пески — из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По данным пресс-центра военной операции, на луганском направлении из минометов калибром 120 миллиметров и противотанковых гранатометов была обстреляна Новоалександровка.