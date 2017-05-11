В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 мм, БМП, гранатометы (АГС, РПГ) и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Красный Яр, Желобок, Калиновка, Калиново и Фрунзе. Всего по территории республики за минувшие сутки было выпущено более 220 снарядов.

"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 37 раз открывали огонь по их позициям, один военный получил ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

"За минувшие сутки зафиксировано 37 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины… Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

По информации силовиков, на приморском направлении из реактивных систем "Град", минометов калибром 82 миллиметра обстреливались их позиции в районе Широкино. Кроме того, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты силовиков вблизи Водяного.

Сообщается, что на донецком направлении под огонь минометов калибром 82 миллиметра, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия попали опорные пункты силовиков в Зайцево. Как отмечается, позиции силовиков вблизи Троицкого обстреливались из вооружения боевой машины пехоты, а позиции в районе населенного пункта Пески — из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По данным пресс-центра военной операции, на луганском направлении из минометов калибром 120 миллиметров и противотанковых гранатометов была обстреляна Новоалександровка.