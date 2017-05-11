В Кривом Роге более 300 горняков протестуют, требуя повышения зарплаты

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Более 300 горняков протестуют в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, требуя повышения заработной платы, они отказались подниматься на поверхность, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Ситуация на шахтах ПАО "Евраз Сухая Балка", которые принадлежат российскому олигарху (Роману) Абрамовичу в городе Кривой Рог утром: уже более 300 горняков находятся под землей… Администрация вчера только около 20.00 (совпадает с мск) спустилась с небес к протестующим и предложила поднять заработную плату только на 12% с 1 мая. Горняки соглашаются на не менее 20% с 1 мая и дальнейшее поэтапное повышение заработной платы на 30% к августу", — написал Волынец на своей странице в Facebook

Он отметил, что горняки находятся на глубине 1,3 тысячи метров. "Они призывают своих жен вместе с детьми приходить на территорию предприятия и поддерживать их с поверхности шахт", — добавил Волынец.

По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины, акционерами этого предприятия также является группа "Приват" и СКМ ("Систем Кэпитал Менеджмент", акционер которой — украинский бизнесмен Ринат Ахметов — ред.).

Работники "АрселорМиттал Кривой Рог"

вышли на митинг и требуют повышения зарплаты! Движение к управлению перекрыто. #кривойрог pic.twitter.com/x93WZeH9W8 — Кривой Рог OFFICIAL (@krivorozhanin_) 11 мая 2017 г.

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