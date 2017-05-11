В Кривом Роге более 300 горняков протестуют, требуя повышения зарплаты

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Более 300 горняков протестуют в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, требуя повышения заработной платы, они отказались подниматься на поверхность, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он отметил, что горняки находятся на глубине 1,3 тысячи метров. "Они призывают своих жен вместе с детьми приходить на территорию предприятия и поддерживать их с поверхности шахт", — добавил Волынец.
По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины, акционерами этого предприятия также является группа "Приват" и СКМ ("Систем Кэпитал Менеджмент", акционер которой — украинский бизнесмен Ринат Ахметов — ред.).
Работники "АрселорМиттал Кривой Рог"— Кривой Рог OFFICIAL (@krivorozhanin_) 11 мая 2017 г.
вышли на митинг и требуют повышения зарплаты! Движение к управлению перекрыто. #кривойрог pic.twitter.com/x93WZeH9W8