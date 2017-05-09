На Украине в День Победы полиция задержала более 50 человек

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Полиция в День Победы задержала по территории Украины более 50 человек, в ходе столкновений травмированы до 15 участников акций и восемь правоохранителей, сообщил во вторник вечером пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

"По итогам сегодняшнего дня, на данный момент, но это не окончательные цифры… направлены в отделения (полиции – ред.) более 50 человек, больше всего в Киеве… Были столкновения, в ходе которых травмированы восемь правоохранителей. Также травмированы участники акций, их число составляет до 15 человек", — сказал Шевченко журналистам на брифинге, который транслирует телеканал "112 Украина".

По его словам, не удалось избежать стычек в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, при этом на западе страны и в Донбассе было спокойно.

В целом, по словам Шевченко, в массовых мероприятиях ко Дню Победы приняли участие почти 600 тысяч граждан по всей Украине.

По его словам, 9 мая на Украины был непростым днем для правоохранителей, но полиции удалось свести к минимуму число нарушений.

"Это был непростой день для правоохранительных органов. Но в целом, правоохранительная система справилась с теми вызовами, которых было очень много, которые всегда бывают в этот день, 9 мая, и в этом году их также было очень много", — сказал Шевченко.

"Мы считаем, что вообще справились, но специфика в разных регионах была своя. Благодаря мощным превентивным профилактическим действиям Нацполиции и МВД в целом в этом году удалось на массовых мероприятиях 9 мая свести к минимуму количество случаев использования запрещенной символики", — добавил он.

Украина без особой торжественности празднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией: в этот день не запланировано ни традиционного военного парада, ни праздничного салюта. Официальные мероприятия ограничились возложением цветов к могиле Неизвестного солдата и принятием присяги новобранцами украинской армии.

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