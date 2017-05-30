В украинскую армию решили призвать офицеров запаса

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о порядке призыва офицеров запаса на военную службу в 2017 году, сообщил на брифинге во вторник заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко.

"Сегодня министром обороны подписан приказ, который определяет порядок призыва на военную службу офицеров в 2017 году. Приказ отправлен в министерство юстиции и после утверждения соответствующим органом управления, он вступит в силу. Могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе офицеров запаса и окончивших военные кафедры", — сказал Артеменко, слова которого передает сайт украинского Еспресо.TV

По его словам, призывники из числа офицеров запаса должны иметь высшее образование не ниже бакалавра, им также должно быть присвоено первичное офицерское звание.

Ранее минобороны Украины разъяснило ряд положений порядка призыва на военную службу лиц офицерского состава в 2017 году, согласно которому офицеры по призыву в обязательном порядке пройдут трехмесячную подготовку в учебных центрах вооруженных сил Украины и после этого будут назначаться на первичные офицерские должности в военных части, которые не участвуют в военной операции в Донбассе.

Срок военной службы по призыву для лиц офицерского состава составляет 18 месяцев.

Офицеры указанной категории не будут привлекаться к силам военной операции в Донбассе без их личного согласия и заключения соответствующего договора.