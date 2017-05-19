В ДНР за прошедшую неделю из-за обстрелов произошло девять пожаров

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (149)

Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото

Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Девять пожаров произошло в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов, сообщил в пятницу заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС ДНР Виталий Зарубин.

"На территории республики за неделю произошло 57 пожаров, из них девять пожаров — вследствие попадания взрывоопасных предметов", — сказал Зарубин журналистам.

По его словам, в двух случаях спасатели не могли подъехать к месту пожара из-за продолжающихся обстрелов.