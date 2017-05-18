В Госдепе раскритиковали запрет российских СМИ на Украине

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Госдеп США после блокировки российских СМИ на Украине призвал Киев защищать национальные интересы без подрыва конституционных принципов.
"Свобода выражения является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов", — сообщил РИА Новости представитель госдепа, отвечая на вопрос о блокировке российских СМИ на Украине.
Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попал и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн сервисов: "Яндекс", Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие. Указ вступил в силу в среду, 17 мая.