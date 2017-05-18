В Госдепе раскритиковали запрет российских СМИ на Украине

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Госдеп США после блокировки российских СМИ на Украине призвал Киев защищать национальные интересы без подрыва конституционных принципов.

Ранее президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Лерут назвал формой цензуры новые санкции властей Украины в отношении ряда российских средств массовой информации.

"Свобода выражения является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов", — сообщил РИА Новости представитель госдепа, отвечая на вопрос о блокировке российских СМИ на Украине.

При этом в госдепе тут же, не приводя доказательств, обвинили российские СМИ в использовании фейковых новостей для "дестабилизации".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попал и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн сервисов: "Яндекс", Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие. Указ вступил в силу в среду, 17 мая.