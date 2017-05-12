Силовики 50 раз за неделю нарушили режим тишины, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Украинские силовики около 50 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около тысячи мин и снарядов, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля, однако стороны сразу же заявили о нарушениях. По итогам следующей встречи в Минске полпред ЛНР Владислав Дейнего заявил, что решение о полном прекращении огня в Донбассе вступает в силу 13 апреля. Стороны конфликта вновь обвинили друг друга в обстрелах.

"За минувшую неделю украинские силовики 47 раз нарушили режим прекращения огня… Всего по территории республики было выпущено 996 снарядов и мин", — сказал Марочко.

По данным ведомства, огонь велся из различных видов вооружения, в том числе запрещенных минскими договоренностями зенитных установок ЗУ-23-2, БМП-2 и 120-миллиметровых минометов.

"Подразделения Народной милиции неукоснительно соблюдают минские договоренности и не реагируют на провокации со стороны Украины", — добавил Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.