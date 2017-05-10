Москва будет добиваться обеспечения полной безопасности СММ ОБСЕ на Украине

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Москва будет добиваться обеспечения полной безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем добиваться обеспечения ее полной безопасности, особенно после трагического инцидента – подрыва на мине одного патруля, в результате чего погиб один сотрудник миссии, также есть раненные", — сказал он в интервью телеканалу "Мир".

Двадцать третьего апреля патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), один человек погиб и двое были ранены. Как заявили в МИД России, при подрыве погиб гражданин США — сотрудник медицинской компании, работающей по контракту с ОБСЕ. Эту информацию подтвердил замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в инциденте была ранена гражданка Германии.

По словам Лаврова, эта "ситуация не очень приятная, поскольку минские соглашения давным-давно должны были уже быть выполнены". "Мы не будем давать повода тем, кто хотел бы их сорвать и списать вину за это на нас или на ополченцев", — отметил глава МИД РФ.