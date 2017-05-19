Украинские пограничники заявили о прекращении пропуска через КПП в Донбассе

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики приостановили пропуск людей и автомобилей на КПП "Гнутово" через линию соприкосновения в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Как утверждают в пограничном ведомстве, в пятницу около 09.00 мск "без каких-либо на то причин" ополченцы "прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово".

"В связи с этим решением штаба АТО (Киев так называет военную операцию в Донбассе — ред.), контрольно-пропускные операции на контрольно-пропускном пункте "Гнутово" были временно приостановлено. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа", — говорится в сообщении погранслужбы.

По данным ведомства, усилены меры безопасности, пограничники проинформировали о ситуации представителей ОБСЕ.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по спецпропускам через специальные пропускные пункты. При этом Киев прекратил работу большей части пунктов, на нескольких оставшихся скапливаются километровые автомобильные очереди. Наблюдатели ОБСЕ ранее заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали Киев снять ее. Снятие блокады ─ один из обязательных пунктов подписанного контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе комплекса мер от 12 февраля 2015 года.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.