Силовики три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики три раза за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.
По данным Народной милиции, обстрелам подверглись позиции в районе населенных пунктов Калиново, Хорошее, Калиновка.
"Пострадавших в результате обстрелов нет", — отмечается в сообщении.
Украинские силовики, в свою очередь, сообщили о 63 нарушениях режима перемирия в Донбассе за минувшие сутки.
Силовики утверждают, что под огнем оказались населенные пункты Красногоровка, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Марьинка, Павлополь и другие. Обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
В результате обстрелов погиб один украинский силовик, еще семеро получили ранения, добавили в пресс-центре.