Силовики три раза за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (10)

ЛУГАНСК, 3 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики три раза за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120-мм, БМП-1, БМП-2, гранатометы (СПГ, АГС) и стрелковое оружие", — говорится в сообщении.

По данным Народной милиции, обстрелам подверглись позиции в районе населенных пунктов Калиново, Хорошее, Калиновка.

"Пострадавших в результате обстрелов нет", — отмечается в сообщении.

Украинские силовики, в свою очередь, сообщили о 63 нарушениях режима перемирия в Донбассе за минувшие сутки.

"За минувшие сутки враг 63 раза открывал огонь по опорным пунктам сил АТО", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков на странице в Facebook.

Силовики утверждают, что под огнем оказались населенные пункты Красногоровка, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Марьинка, Павлополь и другие. Обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

В результате обстрелов погиб один украинский силовик, еще семеро получили ранения, добавили в пресс-центре.