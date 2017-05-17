В ДНР считают заявление Киева о несиловом возвращении Донбасса циничным

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (128)

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики назвало циничным заявление Киева о несиловом варианте возвращения Донбасса под свой контроль на фоне массированных обстрелов со стороны украинских силовиков.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle заявил, что Киев не рассматривает путь силового возвращения Донбасса под свой контроль.

"Это очередное циничное заявление Киева для мировой общественности, которое делается на фоне массированных обстрелов населенных пунктов республики из артиллерии, минометов, танков", — заявил РИА Новости представитель Минобороны ДНР.

По его словам, только за последние сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР около 750 мин и снарядов. Огонь велся не только по жилым домам, но и объектам жизнеобеспечения, заявили в оборонном ведомстве.