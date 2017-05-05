Народная милиция ЛНР узнала о подготовке США диверсантов для терактов 9 мая

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Инструкторы из США, тренирующие украинских силовиков, подготовили группу диверсантов для совершения терактов 9 мая в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным ведомства, группу из 20 человек в возрасте от 20 до 25 лет подготовили, для проведения подрывов в период празднования Дня Победы 9 мая.
"Известно, что целями для проведения диверсий станут жизненно важные объекты инфраструктуры ЛНР", — заключил Марочко.
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