Народная милиция ЛНР узнала о подготовке США диверсантов для терактов 9 мая

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (29)

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Инструкторы из США, тренирующие украинских силовиков, подготовили группу диверсантов для совершения терактов 9 мая в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По информации, полученной от нашего осведомителя в штабе оперативно-тактической группировки "Луганск" в Старобельске, в районе Райгородка… под руководством инструктора из США Джонатана Хьюга завершена подготовка группы украинских диверсантов", — рассказали в Народной милиции.

По данным ведомства, группу из 20 человек в возрасте от 20 до 25 лет подготовили, для проведения подрывов в период празднования Дня Победы 9 мая.

"Известно, что целями для проведения диверсий станут жизненно важные объекты инфраструктуры ЛНР", — заключил Марочко.

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