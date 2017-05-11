Силовики выпустили по ДНР более 570 снарядов за сутки, заявили в республике

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 570 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"По районам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, аэропорта, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка выпущено 46 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, 32 танковых выстрела и 447 мин, в том числе 136 мин калибром 120 миллиметров. На мариупольском направлении зафиксировано 11 нарушений. При этом противник выпустил… 47 мин калибром 120 миллиметров", — сказал он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.