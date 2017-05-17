"Атака на права украинцев": HRW призвала Киев отменить блокировку соцсетей

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правозащитники из Human Rights Watch потребовала от украинского президента Петра Порошенко отменить блокировку российских сайтов. В организации считают, что решение Киева нарушает права самих украинцев.
37.2%Чтобы ограничить доступ к информации
27.5%Чтобы украинцам было сложнее общаться с россиянами
35.3%Чтобы досадить Москве
В среду указ Порошенко был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Позиция правозащитников
В Human Rights Watch уверены, что решение о санкциях является ударом по свободе слова на Украине.
Правозащитники также напомнили, что любой интернет-ресурс может блокироваться только по решению суда.
Мнение Европы
Действия Порошенко раскритиковали и европейские политики. Так, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с блокировкой онлайн-сервисов и соцсетей на Украине.
"Более того, такие запреты не соответствуют принципу пропорциональности ", — добавил генсек.
Руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС Юргис Вильчинскас заявил, что окончательная позиция будет сформирована после анализа решения Киева.
"Мы подняли этот вопрос в диалоге с украинской стороной, рассчитываем получить более подробную информацию", — заявил он в интервью украинскому изданию "Европейская правда".
При этом в НАТО решение о санкциях назвали вопросом национальной безопасности Украины.
"Мы верим в преданность Украины своим международным обязательствам и тому, что в стране действует система сдержек и противовесов", — подчеркнули в НАТО, отметив, что альянс сотрудничает с Киев в плане реформ.
Технические проблемы Киева
При этом член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев заявил, что полная блокировка российских сайтов технически невозможна.
По его словам, сама техническая процедура блокировки займет год.
Тульев подчеркнул, что при создании сетей украинские провайдеры не учитывали возможность каких-либо ограничений в интернете. Из-за этого компании закупали дешевое оборудование.
О проблемах в реализации президентского указа ранее предупреждал и глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. Он рассказал властям, в какую сумму обойдутся новые антироссийские санкции.
"Надо год-два и более, и где-то в рамках государства один миллиард долларов", — пояснил он.
Как обойти блокировку
Обойти блокировку российских сайтов украинцы, действительно, смогут. Свои рекомендации пользователям разослала Mail.Ru Group, чьи ресурсы (в том числе соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники") попали в санкционный список.
В частности, компания посоветовала украинцам пользоваться прокси-серверами и анонимайзерами, которые меняют IP-адрес; браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключение, позволяющее выходить в есть с разных IP-адресов; программы для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети; а также мобильные приложения, позволяющие просмотр запрещенных ресурсов.