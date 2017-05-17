"Атака на права украинцев": HRW призвала Киев отменить блокировку соцсетей

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правозащитники из Human Rights Watch потребовала от украинского президента Петра Порошенко отменить блокировку российских сайтов. В организации считают, что решение Киева нарушает права самих украинцев.

Во вторник украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компании, в отношении которых вводятся ограничения. Среди прочего, под запретом оказались социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсы "Яндекса" и Mail.ru.

В среду указ Порошенко был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

Позиция правозащитников

В Human Rights Watch уверены, что решение о санкциях является ударом по свободе слова на Украине.

"Это очередной пример того, с какой легкостью президент Порошенко пытается неправомерно контролировать общественный дискурс на Украине. Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это циничная, политически мотивированная атака против права на доступ к информации, которая затрагивает миллионы украинцев в их личной и профессиональной жизни", — заявила исследователь HRW по Украине Таня Купер.

Правозащитники также напомнили, что любой интернет-ресурс может блокироваться только по решению суда.

Мнение Европы

Действия Порошенко раскритиковали и европейские политики. Так, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с блокировкой онлайн-сервисов и соцсетей на Украине.

"Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов идет вразрез с нашим общим пониманием свободы слова и свободы средств массовой информации", — сказал он.

"Более того, такие запреты не соответствуют принципу пропорциональности ", — добавил генсек.

Руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС Юргис Вильчинскас заявил, что окончательная позиция будет сформирована после анализа решения Киева.

"Мы подняли этот вопрос в диалоге с украинской стороной, рассчитываем получить более подробную информацию", — заявил он в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

При этом в НАТО решение о санкциях назвали вопросом национальной безопасности Украины.

"Украинское правительство четко дало понять, что этот указ является вопросом безопасности, а не свободы слова", — цитирует слова представителя альянса "Европейская правда".

"Мы верим в преданность Украины своим международным обязательствам и тому, что в стране действует система сдержек и противовесов", — подчеркнули в НАТО, отметив, что альянс сотрудничает с Киев в плане реформ.

Технические проблемы Киева

При этом член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев заявил, что полная блокировка российских сайтов технически невозможна.

"Заблокировать полностью невозможно. Тот, кто захочет получить доступ сознательно к этим ресурсам и поставить соответствующее программное обеспечение, тот доступ получит. Возможно исключительно ограничить широту распространения информации, а ограничить совсем нельзя", — сказал Тульев на пресс-конференции.

По его словам, сама техническая процедура блокировки займет год.

Тульев подчеркнул, что при создании сетей украинские провайдеры не учитывали возможность каких-либо ограничений в интернете. Из-за этого компании закупали дешевое оборудование.

По мнению Тульева, блокировка сайтов может привести к увеличению тарифов на интернет-услуги на Украине, которые сейчас считаются одними из самых низких в мире.

О проблемах в реализации президентского указа ранее предупреждал и глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. Он рассказал властям, в какую сумму обойдутся новые антироссийские санкции.

"Надо год-два и более, и где-то в рамках государства один миллиард долларов", — пояснил он.

Как обойти блокировку

Обойти блокировку российских сайтов украинцы, действительно, смогут. Свои рекомендации пользователям разослала Mail.Ru Group, чьи ресурсы (в том числе соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники") попали в санкционный список.

"Совсем закрыть доступ к интернет-сайту практически невозможно. А заставить провайдера запретить доступ пользователям к определенному домену вполне реально", — говорится в сообщении, которое пришло на почту украинским пользователям.

В частности, компания посоветовала украинцам пользоваться прокси-серверами и анонимайзерами, которые меняют IP-адрес; браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключение, позволяющее выходить в есть с разных IP-адресов; программы для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети; а также мобильные приложения, позволяющие просмотр запрещенных ресурсов.