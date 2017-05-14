Вашингтон готов усилить давление на Москву, утверждает Климкин

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Вашингтон готов оказать давление на Москву и принять активное участие в процессе мирного урегулирования на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу ТСН.

"Один из главных политических сигналов — это реальное желание привлекаться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей", — сказал министр.

По утверждению Климкина, в ходе встречи с Дональдом Трампом он обсуждал не только "экономические рычаги давления и санкции". По его словам, дальнейшие шаги по деэскалации ситуации в зоне конфликта Вашингтон будет согласовывать с Германией и Францией.

Министр также заявил, что общение с американским президентом прошло в атмосфере, "насыщенной положительными эмоциями", а сам Трамп назвал украинцев "классными".

Глава Белого дома встретился с Павлом Климкиным 10 мая. После визита сообщалось, что разговор министра с Дональдом Трампом организовали лоббисты. Так, депутат Верховной рады Андрей Артеменко заявил, что украинское руководство заплатило за встречу 400 тысяч долларов.