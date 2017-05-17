Порошенко назвал безвиз последним "прощай" советскому прошлому

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз для украинских граждан последним "прощай" советской и Российской империям".

В среду председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима для граждан Украины. Порошенко присутствовал на церемонии.

"Сегодня совершенно исторический день для Украины, для моей 45-миллионной страны. Я совершенно уверен, что это исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина говорит последнее "прощай" советской и Российской империям", — сказал Порошенко журналистам после церемонии подписания.

Он отметил, что "Украина совершенно решительно настроена на реформирование страны".

Ранее Порошенко заявил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно "оформила свой развод с Российской империей". Он также полагает, что безвизовый режим "возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран". Украинский политолог Владимир Воля отметил, что Украина не сможет "оформить развод" с Россией и "возвратиться в Европу", поскольку "нельзя убежать от себя".

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.