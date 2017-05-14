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Порошенко рассказал о сближении с Европой и воспитании детей

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (196)
19:4314.05.2017
(обновлено: 19:44 14.05.2017)
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© РИА Новости . Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье провел первую за минувший год пресс-конференцию. В основном вопросы журналистов касались начала работы безвизового режима с ЕС, урегулирования в Донбассе, а также расследования резонансного убийства журналиста Павла Шеремета. Не обошлось и без вопросов на личные темы.

Безвизовый режим и евроинтеграция

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента Украины
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В начале выступления Порошенко подробно рассказал о выгодах для украинцев от безвизового режима с Евросоюзом — возможности свободно путешествовать и отсутствии очередей на границе с ЕС. Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что принятое в четверг решение Совета ЕС по иностранным делам о предоставлении Украине безвизового режима является важным этапом евроатлантической интеграции страны, курс на которую, по словам президента, остается неизменным.

"Всем ясно, что курс (Украины — ред.) на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается точно неизменным", — сказал Порошенко.

Он отметил, что дальнейшие планы и нюансы этого курса будут изложены в начале осени в ежегодном послании президента парламенту. Порошенко в очередной раз подчеркнул, что безвизовый режим, по его мнению, означает разрыв Украины с Россией.

"Если хотите, это преодоление последствий Переяславкой рады, это выход, наконец, Украины из так называемых постсоветских государств… Это еще более глубокое привлечение Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого русского мира", — заявил украинский президент.

По его словам, Украина — это часть объединенной Европы "от Лиссабона до Харькова".

Марш участников Организации украинских националистов С14, протестующих против акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2017 года
© РИА Новости . Стрингер
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При этом председатель Европарламента Мартин Шульц ранее заявлял, что речи о вступлении Украины в Евросоюз не идет.

Урегулирования в Донбассе

Порошенко также уделил большое внимание урегулированию конфликта в Донбассе. Он вновь заверил в преданности Киева минским договоренностям. Президент уверен, что альтернативой "Минску-2" может быть только отказ Киева от Донбасса, что является неприемлемым.

Митинг у здания Национального банка Украины против экономической политики, архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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"Есть предложения (как альтернатива Минским соглашениям — ред.): давайте отрежем Донбасс, давайте подарим его кому-то, давайте стену построим, давайте забудем о Донбассе, потому что мы его якобы никогда не вернем. Мне с ними не по пути", — сказал Порошенко.

Он считает нецелесообразным изменение формата по урегулированию в Донбассе, так как минские договоренности работают. Порошенко подчеркнул, что благодаря им в сентябре 2014 года удалось остановить боестолкновения в Донбассе.

Президент также сообщил, что планирует в конце следующей недели обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к очередной встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

Кроме того, Порошенко заявил, что с 1 апреля, когда был объявлен очередной режим тишины, число обстрелов в Донбассе сократилось в три раза, однако "сейчас количество обстрелов начинает наращиваться".

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Телефонный разговор

Порошенко сообщил, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным вопрос освобождения гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на открытии пятой сессии Верховной рады Украины
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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"Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников. В том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы. Следствием этих переговоров была организация встречи Романа в тюрьме с семьей", — сказал украинский президент. При этом он не сообщил, когда именно состоялся этот разговор.

Украинское национальное агентство "Укринформ" ранее заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. При этом в МИД РФ отмечали, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.

Ситуация с главой Нацбанка

Еще одной темой пресс-конференции стал вопрос о назначении нового главы Национального банка Украины.

Национальный флаг во время митинга на Украине. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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В частности, Порошенко сообщил, что у него есть несколько кандидатов на пост главы Нацбанка, но он не будет называть имена до согласования с Верховной радой Украины. По его словам, голосование по кандидатуре на пост главы регулятора должно состояться, когда кандидат будет иметь поддержку парламента.

"Я не исключаю, что это может произойти и до летних парламентских каникул, которые начинаются в конце июля", — сказал Порошенко.

В среду Нацбанк Украины сообщил о назначении с 11 мая первого зампредседателя регулятора Якова Смолия исполняющим обязанности главы финучреждения. Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

Убийство Шеремета

Много вопросов к главе государства было посвящено расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, который погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Порошенко сообщил, что он не доволен слишком медленными темпами расследования.

Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета
© РИА Новости . Стрингер
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"Я ожидал лучших результатов и не доволен, что до сих пор у нас нет убийцы и он не привлечен к ответственности", — сказал глава государства.

В ответ на критику в свой адрес за слишком медленное расследование дела, несмотря на то, что оно находится под его личным контролем, Порошенко заявил, что расследованием дела занимается не он, а Нацполиция. Президент отметил, что его задача заключается только в обеспечении прозрачности процесса расследования.

Он также поблагодарил журналистов украинского проекта "Следствие.Инфо", которые вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. Порошенко добавил, что в понедельник в рамках дела будет допрошен бывший сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко, который, согласно этому журналистскому расследованию, фигурирует в деле Шеремета.

© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкВзорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет
© РИА Новости . Стрингер
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Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, в котором погиб журналист Павел Шеремет

"Евровидение" понравилось

Порошенко остался доволен высоким уровнем организации прошедшего накануне в Киеве финала песенного конкурса "Евровидение — 2017". По его мнению, даже выходка украинского пранкера не испортила общее впечатление от шоу.

Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© Фото : Stijn Smulders
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В финале "Евровидения2017" в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, им оказался известный украинский пранкер и журналист Виталий Седюк. По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, полиция возбудила против него уголовное дело по статье "хулиганство". В данный момент Седюк находится в СИЗО в ожидании избрания меры пресечения. Ему грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

"Песня победителя из Португалии мне очень понравилась, выступление Джамалы очень понравилось, если бы не… Но все-равно понравилось, потому что всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то покажет, считая, что это — свобода. Я считаю, что очень плохо, когда люди таким способом находят возможность самовыражаться. Двести миллионов смотрят Украину, десятки тысяч людей, включая волонтеров, приложили сверхусилия — не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру. И тут влезает одна, извините за слово, "задница", которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Я этим разочарован, но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило", — сказал Порошенко.

© РИА Новости . Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкПобедителем конкурса "Евровидение-2017" стал португалец Сальвадор Собрал
© РИА Новости . Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Победителем конкурса "Евровидение-2017" стал португалец Сальвадор Собрал

О воспитании детей

Порошенко также прокомментировал фотографию своего младшего сына в футболке с надписью Russia. Этот снимок ранее опубликовали украинские СМИ, он собрал много критических комментариев со стороны украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Президент пояснил, что его сын одел эту футболку в качестве костюма на Хэллоуин. "Я расцениваю, что даже на Хэллоуин такое поведение неприемлемо, по этому поводу у меня был разговор с моим 15-летным сыном. Я вас заверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни", — заявил Порошенко.

В то же время президент рассказал, что не хочет видеть своих детей "мажорами", он с женой воспитывает их "жестких условиях".

"Они (дети — ред.) заканчивают школу. У меня и старший сын учился на Украине, после чего поступил в международные университеты. Я считаю, что здесь даже проблема не в качестве украинской школы. Я не хочу своих детей видеть "мажорами" и уверен в том, что те условия, которые там созданы, в той школе, делают невозможным (для них) иметь привилегии как детям президента. Поверьте мне, я и моя жена пытаемся все делать, для того, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях и правилах", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы дети украинского президента учились в украинских школах.

В семье украинского президента четверо детей — старший сын Алексей (у него уже есть собственные дети), близнецы Евгения и Александра и младший сын Михаил.

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