В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе тайник с оружием силовиков

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили оружейный тайник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным оборонного ведомства, в тайнике обнаружили несколько ручных огнеметов, противотанковых мин, ручные гранаты РГД-5, выстрелы к подствольному гранатомету, а также более 4 тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.
"Предполагаем, что найденное в тайнике оружие планировалось использоваться для проведения очередных диверсий на территории ЛНР", — заявил Марочко.
По его словам, в ЛНР сохраняется напряженная обстановка в связи с действиями украинских диверсионно-разведывательных групп и возможной подготовкой диверсий на объектах инфраструктуры.
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