В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе тайник с оружием силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (147)

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили оружейный тайник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"На текущей неделе подразделениями Народной милиции в результате проведения разведывательно-поисковых мероприятий в непосредственной близости от линии соприкосновения в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен схрон оружия и боеприпасов, оборудованный украинскими военнослужащими сил специальных операций (ВС Украины — ред.)", — заявил Марочко.

По данным оборонного ведомства, в тайнике обнаружили несколько ручных огнеметов, противотанковых мин, ручные гранаты РГД-5, выстрелы к подствольному гранатомету, а также более 4 тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра.

"Предполагаем, что найденное в тайнике оружие планировалось использоваться для проведения очередных диверсий на территории ЛНР", — заявил Марочко.

По его словам, в ЛНР сохраняется напряженная обстановка в связи с действиями украинских диверсионно-разведывательных групп и возможной подготовкой диверсий на объектах инфраструктуры.

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