В ДНР сообщили о 50 нарушениях перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 16 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 55 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись 16 населенных пунктов республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.