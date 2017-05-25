В ДНР сообщили о 50 нарушениях перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 16 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель министерства обороны ДНР.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.