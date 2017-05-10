В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.
По данным собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново и Фрунзе. Всего по территории республики за сутки было выпущено порядка 85 снарядов с направления подконтрольных ВСУ населенных пунктов Крымское и Луганское.
"Пострадавших среди военнослужащих Народной милиции ЛНР и гражданского населения нет", — заявили в пресс-службе.
Украинские военные, в свою очередь, заявили, что ополченцы 70 раз за сутки открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб, еще двое ранены.
Как заявляют силовики, на донецком направлении обстреливались позиции ВСУ возле Верхнеторецкого, Авдеевки, Троицкого, Новгородского, Каменки, Зайцево, Мироновского и Луганского. На приморском направлении, согласно заявлению пресс-центра, обстрелам подверглись Павлополь, Широкино, Водяное, Лебединское, Новотроицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Старогнатовка, Гранитное и Богдановка. На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся по позициям вблизи Новотошковки, Крымского, Новоалександровки, Новозвановки, Валуйского и Станицы Луганской.