Берлин приветствует безвизовый режим для Украины

БЕРЛИН, 15 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Берлин приветствует предоставление Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан, заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот журналистам в Брюсселе. Трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии.

"Это важный сигнал того, что Европейский союз отвечает по своим обязательствам", — сказал Рот, добавив, что "восточноевропейские государства должны делать больше для демократии и обеспечения верховенства права и социальной солидарности".

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.