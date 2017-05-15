На переговорах по Донбассу заявили об успехе по согласованию списка пленных

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (225)

МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию в Донбассе прошел в понедельник в Минске. Внимание участников встречи было сосредоточено на обсуждении согласования списка пленных, о запуске которого конфликтующим сторонам удалось договориться на предыдущей минской встрече в конце апреля. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил об успехе начала процесса утверждения списка.

Успешный запуск



По словам Сайдика, в понедельник в Минске "гуманитарная группа (контактной группы — ред.) смогла подробно рассмотреть промежуточные результаты имплементации механизма, это касалось почти 100 человек в 20 областях Украины, и начала обсуждение следующих шагов к его полной реализации".

Однако уточнение списка пленных в Донбассе, которые отказались участвовать в обмене, еще не завершено, сообщил Сайдик. "Есть большое число людей, которые не хотят участвовать в обмене. Этих людей надо верифицировать, проверить их желание", — пояснил он.

"Надеюсь, что в следующий раз (встреча контактной группы запланирована на 24 мая — ред.) доложить вам о том, что закрыты все вопросы, которые необходимо решить для сокращения процесса верификации", — добавил Сайдик.

Он сказал, что не может ответить на вопрос, когда же состоится "большой обмен" пленными между сторонами. "То, что мы делаем сейчас, это предпосылка для будущего большой обмена", — подчеркнул Сайдик.

К скорейшему "большому обмену" призвал в понедельник полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. "Российская Федерация последовательно настаивает на скорейшем обмене удерживаемых лиц по схеме "всех на всех", — сказал Грызлов.

О необходимости немедленного окончательного согласования списков для обмена и уточнении даты освобождения пленных заявила в понедельник и пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Она также сообщила, что ополченцы выразили сомнение в нежелании отдельных граждан возвращаться на неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Эта информация будет проверена, и окончательные результаты, по словам Олифер, будут обработаны ОБСЕ.

В свою очередь, пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина сообщила, что процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена, не был завершен, и из-за этого стороны не смогли начать обсуждение подготовки к обмену.

Ранее в Киеве сообщили, что процесс уточнения списка пленных завершился. По данным омбудсмен Украины Валерии Лутковской, только 5% пленных, находящихся в тюрьмах на подконтрольной Киеву территории, согласились на обмен.

Смертноносные выходные



Позитивный фон переговоров, вызванный успешным запуском процесса верификации, подпортили очередные нарушения режима тишины в Донбассе, приведшие в минувшие выходные к жертвам среди мирного населения. Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки, четыре человека погибли, еще один пострадал. Представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР заявил, что украинские силовики обстреливают Авдеевку, чтобы дискредитировать ополченцев.

Спецпредставитель ОБСЕ в понедельник назвал минувшие выходные в Донбассе одними из "самых смертоносных". "То, что произошло, абсолютно недопустимо. Невинные люди пали жертвами применения тяжелой артиллерии, которая должна была быть давно отведена", — подчеркнул Сайдик.

Он также напомнил об инциденте в конце апреля, когда патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР. В результате один человек погиб, двое пострадали.

"Инцидент от 23 апреля (с подрывом машины СММ ОБСЕ в Донбассе — ред.) напоминает о неотлагательной необходимости разминирования, для чего должны быть предоставлены карты с указанием мест расположения мин", — заявил Сайдик.

По его словам, "эти карты необходимы не только для обеспечения безопасности маршрутов патрулирования наблюдателями СММ ОБСЕ, но и для разметки и ограждения мин в целях предотвращения дальнейших жертв среди местного населения".

Он сообщил, что в понедельник в Минске участники подгруппы по безопасности заслушали доклад о продвижении расследования этого инцидента. "Этот вопиющий инцидент (подрыв машины СММ ОБСЕ в Донбассе — ред.) и ряд других ситуаций лишний раз подчеркивают требование ко всем сторонам конфликта уважать мандат миссии и обеспечивать при этом безопасность ее персонала", — сказал Сайдик.

Политического диалога нет



Не принесло в понедельник позитивных новостей заседание подгруппы по политическим вопросам, обсуждение которых буксует который месяц.

Сначала представитель самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник заявил, что Киев заблокировал на переговорах в Минске рассмотрение вопроса об особом статусе Донбасса, а представители Киева "откровенно тянут время". А затем и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Киев уклоняется от прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и затягивает политическое урегулирование конфликта в Донбассе.

"Мы неоднократно предлагали проекты документов, регламентирующих процесс вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, но украинская сторона не принимает их для обсуждения, придерживаясь своей прежней тактики уклонения от прямого диалога с представителями республик как непосредственной стороны конфликта", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, на заседании политической подгруппы ее участники так и не смогли перейти к обсуждению по сути повестки дня: вместо диалога о порядке предоставления Донбассу особого статуса представители Киева предлагали к обсуждению вопросы, не касающиеся работы подгруппы.

Никонорова отметила, что закон об особом статусе Донбасса — это основа политического урегулирования в регионе, без согласования механизма его вступления в силу продвижение в остальных вопросах невозможно.