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В мире

На переговорах по Донбассу заявили об успехе по согласованию списка пленных

Сюжет:
Переговоры о мире на Украине в 2017 году (225)
21:2115.05.2017
(обновлено: 21:22 15.05.2017)
0900
© РИА Новости . Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВстреча контактной группы по Украине в Минске. Архивное фотоВстреча контактной группы по Украине в Минске. Архивное фото
© РИА Новости . Виктор Толочко
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МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию в Донбассе прошел в понедельник в Минске. Внимание участников встречи было сосредоточено на обсуждении согласования списка пленных, о запуске которого конфликтующим сторонам удалось договориться на предыдущей минской встрече в конце апреля. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил об успехе начала процесса утверждения списка.

Украинские военнопленные. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Россия настаивает на обмене пленных в Донбассе по формуле "всех на всех"

Успешный запуск

По словам Сайдика, в понедельник в Минске "гуманитарная группа (контактной группы — ред.) смогла подробно рассмотреть промежуточные результаты имплементации механизма, это касалось почти 100 человек в 20 областях Украины, и начала обсуждение следующих шагов к его полной реализации".

Однако уточнение списка пленных в Донбассе, которые отказались участвовать в обмене, еще не завершено, сообщил Сайдик. "Есть большое число людей, которые не хотят участвовать в обмене. Этих людей надо верифицировать, проверить их желание", — пояснил он.

"Надеюсь, что в следующий раз (встреча контактной группы запланирована на 24 мая — ред.) доложить вам о том, что закрыты все вопросы, которые необходимо решить для сокращения процесса верификации", — добавил Сайдик.

Он сказал, что не может ответить на вопрос, когда же состоится "большой обмен" пленными между сторонами. "То, что мы делаем сейчас, это предпосылка для будущего большой обмена", — подчеркнул Сайдик.

Последствия обстрела поселка Ясное в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Аверин
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К скорейшему "большому обмену" призвал в понедельник полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. "Российская Федерация последовательно настаивает на скорейшем обмене удерживаемых лиц по схеме "всех на всех", — сказал Грызлов.

О необходимости немедленного окончательного согласования списков для обмена и уточнении даты освобождения пленных заявила в понедельник и пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Она также сообщила, что ополченцы выразили сомнение в нежелании отдельных граждан возвращаться на неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Эта информация будет проверена, и окончательные результаты, по словам Олифер, будут обработаны ОБСЕ.

В свою очередь, пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина сообщила, что процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена, не был завершен, и из-за этого стороны не смогли начать обсуждение подготовки к обмену.

Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Пархоменко
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Россия настаивает на введении особого статуса Донбасса

Ранее в Киеве сообщили, что процесс уточнения списка пленных завершился. По данным омбудсмен Украины Валерии Лутковской, только 5% пленных, находящихся в тюрьмах на подконтрольной Киеву территории, согласились на обмен.

Смертноносные выходные

Позитивный фон переговоров, вызванный успешным запуском процесса верификации, подпортили очередные нарушения режима тишины в Донбассе, приведшие в минувшие выходные к жертвам среди мирного населения. Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки, четыре человека погибли, еще один пострадал. Представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР заявил, что украинские силовики обстреливают Авдеевку, чтобы дискредитировать ополченцев.

Учения пограничных войск во Львовской области Украины
© РИА Новости . Стрингер
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Спецпредставитель ОБСЕ в понедельник назвал минувшие выходные в Донбассе одними из "самых смертоносных". "То, что произошло, абсолютно недопустимо. Невинные люди пали жертвами применения тяжелой артиллерии, которая должна была быть давно отведена", — подчеркнул Сайдик.

Он также напомнил об инциденте в конце апреля, когда патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР. В результате один человек погиб, двое пострадали.

"Инцидент от 23 апреля (с подрывом машины СММ ОБСЕ в Донбассе — ред.) напоминает о неотлагательной необходимости разминирования, для чего должны быть предоставлены карты с указанием мест расположения мин", — заявил Сайдик.

По его словам, "эти карты необходимы не только для обеспечения безопасности маршрутов патрулирования наблюдателями СММ ОБСЕ, но и для разметки и ограждения мин в целях предотвращения дальнейших жертв среди местного населения".

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на окне клиники в Луганске
© Фото : МВД ЛНР
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Он сообщил, что в понедельник в Минске участники подгруппы по безопасности заслушали доклад о продвижении расследования этого инцидента. "Этот вопиющий инцидент (подрыв машины СММ ОБСЕ в Донбассе — ред.) и ряд других ситуаций лишний раз подчеркивают требование ко всем сторонам конфликта уважать мандат миссии и обеспечивать при этом безопасность ее персонала", — сказал Сайдик.

Политического диалога нет

Не принесло в понедельник позитивных новостей заседание подгруппы по политическим вопросам, обсуждение которых буксует который месяц.

Сначала представитель самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник заявил, что Киев заблокировал на переговорах в Минске рассмотрение вопроса об особом статусе Донбасса, а представители Киева "откровенно тянут время". А затем и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Киев уклоняется от прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и затягивает политическое урегулирование конфликта в Донбассе.

Ситуация в ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости . Джон Траст
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"Мы неоднократно предлагали проекты документов, регламентирующих процесс вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, но украинская сторона не принимает их для обсуждения, придерживаясь своей прежней тактики уклонения от прямого диалога с представителями республик как непосредственной стороны конфликта", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, на заседании политической подгруппы ее участники так и не смогли перейти к обсуждению по сути повестки дня: вместо диалога о порядке предоставления Донбассу особого статуса представители Киева предлагали к обсуждению вопросы, не касающиеся работы подгруппы.

Никонорова отметила, что закон об особом статусе Донбасса — это основа политического урегулирования в регионе, без согласования механизма его вступления в силу продвижение в остальных вопросах невозможно.

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