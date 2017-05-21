В Раде делают "все возможное" для отмены безвиза с Россией, заявил нардеп

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Верховной раде проводится "разъяснительная работа" по вопросу о введении визового режима с Россией, заявил в интервью телеканалу "112 Украина" первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Для этого делается все возможное… Сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа. Мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим", — заявил нардеп.

В воскресенье украинские СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на следующей неделе. Обсуждение вопроса инициировали "Блок Петра Порошенко" и партия "Народный фронт".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев может пойти на введение визового режима "при необходимости". Министра поддержал председатель Совета нацбезопасности Александр Турчинов. Проект постановления о пересмотре правил пересечения границы уже пытались вынести на обсуждение Верховной рады, однако инициатива не встретила понимания в рядах украинских законотворцев.