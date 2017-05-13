ЕС перечислил Украине 10 млн евро на поддержку реформы госуправления

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Европейский союз принял решение о выплате 10 миллионов евро первого транша бюджетной поддержки в рамках программы "Поддержка комплексной реформы государственного управления на Украине", сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Украина получила 10 млн евро на поддержку реформы госуправления. Европейский Союз принял решение о выплате первого фиксированного транша бюджетной поддержки в рамках программы ЕС "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что европейские партнеры Украины отметили, что высоко ценят усилия правительства по реформированию государственного управления и отмечают наличие политической воли к внедрению этих изменений.

"Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать по открытым конкурсам. Будем работать над совершенствованием структур, создавая новые мощные подразделения по стратегическому планированию и анализу политик. Министерства должны быть современными и эффективными, должны отвечать на вызовы и развивать успешное государство", — цитирует министра Кабинета министров Александра Саенко пресс-служба правительства.