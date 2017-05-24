Киев срывает начало процесса обмена пленными в Донбассе, заявил Грызлов

МИНСК, 24 мая – РИА новости. Киев срывает начало процесса обмена пленными в Донбассе, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов после переговоров в Минске.

"Закон об амнистии участников конфликта, как того требует Комплекс мер, президентом Украины не подписан с 2014 года, что не дает возможности реализовать обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех". Вместо этого Киев продолжает навязывать тактику деления удерживаемых лиц на категории и обмена их малыми группами. Отмечу, что если украинская сторона так хочет продвинуться в этом вопросе, то имея значительный, в разы, перевес в числе удерживаемых лиц, она могла бы освободить часть верифицированных лиц в одностороннем порядке, сделав жест доброй воли", — сказал Грызлов.